今(3)日邁入暑假階段，教育部表示，已將高中以下教職員工與校內工作人員列入第7類疫苗接種對象，並規畫在開學前2週完成施打，近日展開造冊工作，今天開放填報平台，而長駐校園人員則優先在居住地就近接種。

指揮中心日前已宣布，全國中小學教職員已列入第7順位優先接種疫苗對象，初步估有40萬人符合資格。

教育部今日表示，配合指揮中心進行疫苗配送、施打，預計開學前2週，完成高中以下學校教職員工施打疫第一劑疫苗。而目前正進行全國國小、國中教職員工施打疫苗造冊，可透過「國教署國民中小學教職員人力資源網」進行填報。

教育部提到，人力網已設計可拉取資料庫現有人員名單功能，至於未在系統內人員，則以新增人員方式填寫。學校至人力網填報完成後，將由各地方縣市政府彙整，並提交名冊至國教署。

教育部指出，人力網已提供操作手冊，學校如有系統操作問題，可洽詢網站客服人員。

教育部強調，本次造冊範圍，對象為學校在職的專任、兼任教職員工、校內工作人員，不包含學校志工人員、課外（後）人員。未在本階段者，會優先列入第二階段對象。