全國確診學生達672名 單日新增8人 13:262021/07/03 旺報 李侑珊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 全國確診學生達672名。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 教育部今(3)日公布最新統計數據，全國各級學校累計共672名學生確診新冠肺炎。(教育部提供／李侑珊台北傳真) 疫情嚴峻，教育部今(3)日公布最新統計數據，截至2日，全國各級學校累計共672名學生確診新冠肺炎，比昨日同時間統計664人再增加8人。 教育部校園安全暨災害防救通報處理中心今日上午更新各級學校學生確診案例統計，4月20日到7月2日下午5時30分，合計共有672人確診，其中662例為本土個案，10例則是境外移入。 以教育階段來看，大專校院確診215人最多，高中107人、國中105人、國小173人及幼兒園72人。 雙北疫情災區 6月僅萬華移轉下滑 Delta病毒蔓延98國並持續突變 WHO：全球進入非常危險時期 #學校 #新冠肺炎 #確診 #學生 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拚三級警戒解封 醫揭一關鍵：要看這兩人意見 08:302021/07/03 生活 Delta太兇猛 歐美單周確診暴增一成 04:102021/07/03 話題觀察 獨居男確診亡 家人又罹癌 護理師暖送最後一程 09:142021/07/03 生活 擴大匡列確診者 新北警靠這招找出18名潛在個案 11:372021/07/03 社會 同樣飽受新冠疫情威脅 4項公投延到12月18日舉行 罷免陳柏惟案8月28日續投 04:102021/07/03 焦點要聞 廣東佛山Delta清零 續衝疫苗覆蓋率 04:102021/07/03 焦點新聞 驚爆41確診 與北市府設聯合前進指揮所 環南市場休市3天 中央變相接管 04:102021/07/03 焦點要聞 環南市場驗出41人確診 藥師一看忍不住說真話 10:292021/07/03 政治 酸柯文哲輕忽市場重要性 林右昌「撿到槍」：照教科書防疫不專業 10:342021/07/03 政治 美贈400萬劑莫德納疫苗 外電：有助於印尼疫苗多元化 12:552021/07/03 國際 餐飲業防疫禁內用 有望取消 04:102021/07/03 焦點要聞 生活熱門新聞 直播》北市市場累積215人染疫 陳時中最新說明 - 生活 紓困再加碼 勞動部2方案增補助額度 - 生活 周六變天 未來一周天氣出爐 氣象局曝今年颱風數量 - 生活 台灣染疫死亡率高得離奇 網聽指揮中心解釋驚呼不對勁 - 生活 台南85歲阿嬤昨打莫德納疫苗 今在自家床上死亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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