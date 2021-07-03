教育部今(3)日公布最新統計數據，全國各級學校累計共672名學生確診新冠肺炎。(教育部提供／李侑珊台北傳真)

疫情嚴峻，教育部今(3)日公布最新統計數據，截至2日，全國各級學校累計共672名學生確診新冠肺炎，比昨日同時間統計664人再增加8人。

教育部校園安全暨災害防救通報處理中心今日上午更新各級學校學生確診案例統計，4月20日到7月2日下午5時30分，合計共有672人確診，其中662例為本土個案，10例則是境外移入。

以教育階段來看，大專校院確診215人最多，高中107人、國中105人、國小173人及幼兒園72人。