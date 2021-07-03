北市環南市場暴增41例確診，衛福部長陳時中、台北市長柯文哲等人2日赴現場視察，但萬華區立委林昶佐到場嗆柯「講廢話」，遭環南市場自治會長林勝東嗆聲。國民黨發言人、新北市議員陳偉杰今（3）日說，不是反對黨才批評民進黨，這是真正人民的聲音，民進黨政府聽見了嗎？綠營民代不站在民眾這一邊，又神隱到哪裡去了？

陳偉杰表示，林昶佐雖然為無黨籍立委，但自時代力量時期即因民進黨禮讓而當選立委，出入政策均和民進黨同一陣線，沒有人不把他當成綠營立委，和民進黨沆瀣一氣。

新北市議員陳偉杰今（3日）說，不是反對黨才批評民進黨，這是真正人民的聲音，民進黨政府聽見了嗎？綠營民代不站在民眾這一邊，又神隱到哪裡去了？（陳偉杰提供）

民進黨執政以後，綠營民代就選擇性神隱，爭取萊豬進口、反對查清3＋11真相、提高公投限制、攻擊在野黨，綠營立委就會出現護航當打手；提到監督中央防疫、督促中央購買疫苗、為地方爭取疫苗，綠營立委就全面噤聲。陳偉杰說，綠營民代是否忘記自己是民眾票選出來的？是否也忘了民代的義務是監督政府，爭取民眾福祉？

陳偉杰又表示，不只是中央民代成為中央的打手，就連地方民代也成為中央的側翼，不為地方向中央爭取更多的疫苗，反而協助中央攻擊在野黨縣市長，扯在野黨執政縣市後腿。如同林勝東所言，不是來解決問題，反而是為了一黨之私變相來落井下石。陳偉杰說，整個民進黨人都忘了自己曾是從街頭出身，絕對的權力讓民進黨絕對的腐化，墮落至此讓台灣人唏噓。

陳偉杰批評，更可笑的是，綠營民代還得配合民進黨政府的大內宣，進行認知作戰協助政府帶風向甚至製造假新聞來攻擊在野黨及反對者。美國短短一句模擬兩可的話，就讓民進黨「府、院、黨」集體攻擊在野黨破壞台灣國際關係，不提疫苗何時進貨台灣，卻大內宣批評在野黨扯後腿。陳偉杰說，綠營民代享受著執政的權力，早已不和民眾站在一起，只顧著配合民進黨政府打擊異己、鞏固政治權力。

陳偉杰特別指出，可悲的是，從疫情爆發以來，民進黨政府還是一貫用政治凌駕專業的態度來防疫，對於在野黨的建議都模糊焦點成為扯政府後腿，擁有完全執政的權利卻沒有完全負責的勇氣，除了甩鍋地方政府、責怪在野黨外，完全不思自我檢討，再搭配如林昶佐等側翼立委持續政治操作，就如環南市長自治會長所說，疫情當前民眾要的是生存而已，請執政黨以蒼生為念，多做點實事少噴點政治口水，與其要噴政治口水還不如協助民眾噴消毒藥水。