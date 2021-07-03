日本駭人土石流畫面曝光！消防員狂奔躲泥流至少20人遭沖走

據日本放送協會(NHK)報導，日本靜岡縣熱海市3日降下暴雨，隨後山區更發生土石流災害。不但多棟房屋慘遭沖走，當地約20名住戶也下落不明。目前警方與消防單位正全力搜查與救援。

消防單位表示，當地時間3日10時30分左右(台灣時間9時30分)，靜岡縣熱海市伊豆山區的伊豆山神社附近，有居民通報發生土石流侵襲。靜岡縣則指出，約10多間民宅受土石流波及，已向自衛隊發出救援通知，未來將依現場災害狀況做出動態回應。

伊豆山神社的廟方人員表示，「當我走出門一看，土石流已淹沒道路，消防人員正忙著催促附近民眾疏散。隨後我趕忙逃跑，當我回來的時候，廟前的房子與車子都被沖走了。

當地1名70多歲的老人，則回憶道「這裡從昨晚就降下傾盆大雨。大概中午左右，約5棟房子被土石流沖刷捲走。當時我只聽到一聲巨響，隨後房子遭泥流吞沒，泥土、砂石很快地擊碎房子」。

NHK指出，由於擔心還會發生土石流襲擊，伊豆山區的14名住戶已於11時(台灣時間10時)撤離。當地美術館工作人員表示，疏散過程無人受傷；不過，大家都因為天災而心煩意亂。

根據日本氣相廳位於靜岡縣熱海市伊豆山以南8公里的觀測點，發生土石流的地帶從1日開始就下起雨，3日起雨勢加大。截至3日，48小時內的降雨量達313毫米，高於過去幾年來同一時間的242.5毫米。

事實上，根據日本國土交通省的災害地圖，熱海市周邊地區早已被指定為土石流危險山溪，縣政府也將山間溪流列為土石流高風險區。