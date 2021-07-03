北農與環南市場爆發群聚感染，引發全國恐慌，台北市啟動批發市場專案。然中南部北上交貨的農產運輸人員，難以配合市府提供的免費篩檢時段，自費則須每次一般件3500元、急件4500元，這對農產運輸人員而言是筆不小的負擔。國民黨立委許淑華建議，農糧署應補助北上交貨之中南部農產運輸人員PCR檢測費用，南投縣政府農業處也應盡速造冊，列入尚未接種的運輸鏈相關人員，並讓他們就近於南投接種。

許淑華今日（3）在臉書發文表示，因應台北市北農、環南市場爆發群聚案，北市府啟動批發市場專案，執行大規模PCR篩檢，但是針對中南部要交貨到北農等市場的農產運輸人員，從集貨到最終貨物送抵台北時，往往會錯過市府提供的免費篩檢時間段。

許淑華指出，台北市政府要求進出市場者必須一週PCR檢測一次，如果自費，則每次檢測費用一般件3500元、急件4500元，這對農產運輸人員而言是筆不小的負擔；另外，7月15日起必須持疫苗接種記錄卡才能進入市場，但很多農產運輸人員仍排不上疫苗優先接種名單內，如此一來，運輸人員無法交貨，農民無法出貨，經濟將會陷入困境。

對此，許淑華強調，南投縣信義仁愛等高山蔬果產區，每年產值以億計算，到貨量居北農前三，扮演大台北地區民生供給重要角色。故她建議農糧署應該為這些冒著染疫交貨風險的中南部農產運輸人員補助PCR檢測費用，減輕經濟負擔；同時建請南投縣政府農業處儘速造冊，列入尚未接種的運輸鏈相關人員，並讓他們就近於南投接種。