有人生來就擁有高智商，擁有非凡的智慧與機靈的頭腦，堪稱最受寵的天選之人，搜狐網命理專欄點名，雙魚座、射手座、雙子座的人天生情商高，頭腦聰明絕頂，對於想追求的目標，總能不費吹灰之力就達成。

▍1.雙魚座

雙魚座的人性格溫和，天生沒有過多慾望，很少會去與人競爭，即使是在事業上，他們也只會默默努力，不會不擇手段去奪取名利。但他們有時候過於低調，會讓人誤以為沒競爭力、不聰明，實際上雙魚座卻很有智慧，習慣靠自己腳踏實地翻轉命運。

▍2.射手座

射手座的人個性樂觀，總是活得很隨意，比較得過且過，擅長把日常生活過得很有情趣，他們認為做人開心就好，很少讓自己不愉快，所以他們不會在不想做的事情上糾結，除非自己感興趣。加上射手座的人很聰明，而且情商極高，就算不在工作上拚命，也能靠興趣獲得不錯的發展機會。

▍3.雙子座

雙子座在很多人眼中是會耍小聰明的人，但其實他們只是天生頭腦好，聰明到不需要太努力，也能輕鬆學會多樣才藝或知識。所以，只要雙子座的人肯付出百分之十的努力，就能獲得百分之百的收穫，這點非常讓人羨慕，通常雙子座把智慧用在什麼方面，就能在什麼方面獲得成就。