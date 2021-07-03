中國科學院院士張彌曼獲得中國紫金山天文台新發現小行星正式命名，按照國際規定，漫天的恒星只能用星座及其數碼表示，只有太陽系中小行星才能由發現者提出命名。此前，至少才雜交稻米之父袁隆平、諾貝爾獎得主屠呦呦等8名中國人獲此殊榮。

澎湃新聞稱，早年發現的小行星大多以希臘神話中神仙的名字命名，後來隨著小行星發現數目增多，許多國家、城市和知名人士的名字成為小行星的星名。

為了統一規範，國際天文學聯合會（IAU）專門組成了由國際著名科學家組成的小行星命名委員會，負責接受和審議全球新小行星的命名工作。

小行星發現者提出的命名申報經國際小行星命名委員會審議通過後，國際小行星中心將在《國際小行星通報》(Minor Planet Circulars)上正式發布，並通知世界各國天文台此星名成為該小行星的永久星名，並列入每年出版的《國際小行星星曆表》上。

小行星的命名具有國際性和永久性，是一項崇高的國際榮譽，命名一旦獲國際批准，將為世界各國所公認，永載天文史冊。

除「張彌曼星」以外，大陸此前至少有8顆以中國科學家命名的小行星。例如：

1999年10月，中國科學院國家天文台(原中國科學院北京天文台)將其發現的國際編號為8117號的小行星命名為「袁隆平星」。

1999年10月，國家天文台將其發現的國際編號為7681號的小行星命名為「陳景潤星」。

2001年8月，紫金山天文台將其發現的國際編號為3763號的小行星命名為「錢學森星」。

2003年10月，國家天文台宣布把國際編號為25240號小行星命名為「錢三強星」。

2012年6月，根據國際天文聯合會第77508號《小行星通報》，小行星第148081號正式命名為「孫家棟星」。

2016年1月，國際永久編號第31230號的小行星被命名為「屠呦呦星」。

2018年9月，國際永久編號為79694號的小行星被正式命名為「南仁東星」。

2020年9月，國際永久編號為281880號的小行星被正式命名為「吳偉仁星」。