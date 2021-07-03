蔡進峰交保後現身。（謝瓊雲攝）

喬友大樓1993年完工啟用，閒置近20年，近年轉型旅館，不料頭重腳輕的管理方式，讓一場惡火再度打碎翻身希望。（謝瓊雲攝）

喬友大樓1993年完工啟用，閒置近20年，近年轉型旅館，不料頭重腳輕的管理方式，讓一場惡火再度打碎翻身希望。（謝瓊雲攝）

彰化喬友大樓百香果商旅負責人蔡進峰，因大火未及疏散住房人員遭彰檢依涉嫌過失致死及過失傷害，諭知100萬元交保，仍穿著火警當天衣物的他3日現身強調自己全力配合調查不會逃避，但他不是神仙，無法預知火勢演變，起火的二、三樓另有管理人，盼檢調也應調查釐清火災責任歸屬。

一場惡火燒出許多質疑，受困9樓的15名檢疫住客，有3人命喪濃煙中。究竟是防疫優先？還是人命優先引發全國討論。彰化縣14樓以上高樓大廈不多，高樓救火經驗有限，閒置多年的喬友大樓7至9樓卻改為防疫旅館營業，樓下閒置樓層卻無人管理也無消防安檢引發批評。

蔡進峰面對媒體追問，身上還穿著三天前沾滿煙灰、汗水的衣著現身，他坦承火警初期通知房客「警鈴測試」是怕檢疫者離開房間後違反規定且群聚，但強調要求房客留在房間內等好救援是聽從消防人員建議和防疫指引，避免濃煙造成更大人命傷亡。

蔡進峰說，從火災發生後，要重回大樓內善後整理，要面對檢警調查、消防火場調查，也無法闔眼入睡，他強調自己也是受害者，投入逾6千萬元買下產權並整修重建成旅館，如今因為一把火一切都要從頭開始，起火的二、三樓產權複雜，所有權人多大20、30多人，也有管理人應負起管理責任，希望檢警也能調查釐清，他強調全力配合調查，因為人命最重要，他還也打算找時間慰問死者家屬。

針對火警是否有人為疏失，彰化檢警已陸續傳喚、約談10多人到案，除大樓管理員遭限制住居，蔡進峰百萬元交保，其餘均請回，全力釐清有無人為縱火及火災責任。