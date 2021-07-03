八德將「宇美町式」打法再進化成「教室型」，同組醫護在3間教室轉換施打，長輩入校就進教室坐著等，身分確認、問診、施打、觀察全都不必移動，流程更順暢。(蔡依珍攝)

八德將「宇美町式」打法再進化成「教室型」，同組醫護在3間教室轉換施打，長輩入校就進教室坐著等，身分確認、問診、施打、觀察全都不必移動，流程更順暢。(蔡依珍攝)

八德將「宇美町式」打法再進化成「教室型」，同組醫護在3間教室轉換施打，長輩入校就進教室坐著等，身分確認、問診、施打、觀察全都不必移動，流程更順暢。(蔡依珍攝)

八德將「宇美町式」打法再進化成「教室型」，同組醫護在3間教室轉換施打，長輩入校就進教室坐著等，身分確認、問診、施打、觀察全都不必移動，流程更順暢。(蔡依珍攝)

八德將「宇美町式」打法再進化成「教室型」，同組醫護在3間教室轉換施打，長輩入校就進教室坐著等，身分確認、問診、施打、觀察全都不必移動，流程更順暢。(蔡依珍攝)

桃園第二階段高齡接種邁入第二天，八德將「宇美町式」打法再進化成「教室型」，同組醫護在3間教室轉換施打，長輩入校就進教室坐著等，身分確認、問診、施打、觀察全都不必移動，流程更順暢，區長邱瑞朝說，以前設社區接種站，沒禮堂就被屏除在外，如今只要有教室，所有學校都能利用，未來可以更普及。

桃園第二階段高齡接種，3日針對75至76歲長者施打莫德納疫苗。八德區長邱瑞朝說，大湳地區因原大忠國小禮堂無冷氣，移動式空調效果不佳，因此全面移師大成國中，但因大成國中禮堂在2樓，擔心長者移動不便，團隊腦力激盪，將大忠國小「宇美町式」打法，改良成「教室型」打法。

邱瑞朝說，將1樓教室清空後，以3間教室為一區、每間教室15人，長者報到後直接進入教室椅子坐著等候，從身份確認、身體評估、接種疫苗到觀察休息都不必移動，由醫護人員輪流至各教室問診和施打，聖保祿醫護團隊派出4位醫師及12位護理師，分成4區，4條施打線同時進行，12間教室一次最多可容納180人。

「幾乎都在等人來！」邱瑞朝說，原大忠國小「宇美町式」，禮堂要分施打區和休息區，長者接種完仍要移動到觀察區，場地切割受限，每時段僅80人，「教室型」施打效率提升到每時段180人，讓他一度誤會是不是施打意願降低，但觀察施打率仍高達6成5，不到4小時也服務了近600位長者，包括逾50位不在籍和補打的長者，這些要另外造冊的長者，集中一間空教室服務、填寫資料，就能移往注射區施打，同樣不必久候。

現場除播放輕音樂讓長者放輕鬆，也透過教學電視播放無聲的衛教影片，讓長者不無聊。邱瑞朝說，各站不斷檢討修正，過程流暢，都能隨到隨打，且長輩們都體認一早來沒意義，多按照時間前往，加上桃園「雙軌制」分流產生效果，笑言這次發通知單時，有鄰長就說鄰內8位長者，5個都已經先到衛生所接種完，嘉惠更多不能配合政府時間的長者。

市長鄭文燦表示，桃園第二輪長者疫苗接種，首日施打率達65.8％，成果相當良好，感謝各站服務團隊及醫護團隊的用心，也感謝所有長者及陪同家人的出席與配合。

鄭文燦指出，市府規畫29個社區接種站，今日施打75至76歲及65至66歲原住民長者，明（4）日施打73至74歲及63至64歲原住民長者，下禮拜預計施打71至72歲及61至62歲原住民長者，接著陸續會安排施打至65歲，希望長輩收到疫苗接種通知單後依序前來施打，也請民眾放心，每個人都能施打到疫苗。

鄭文燦強調，疫苗健康又有效，施打疫苗能提高保護力、防止感染及重症發生，若台灣能達到6至7成的疫苗接種率，就能建立群體免疫力，阻絕病毒的傳播；現在優先從長者的保護開始，未來各個年齡層都會陸續安排施打疫苗。