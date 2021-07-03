抽取淤砂就近填築於鄰近沙洲高程較不足處。（台南市水利局提供／劉秀芬台南傳真）

疏濬地點包含潟湖外海淤積嚴重之潮口處及六孔碼頭外側航道淤積嚴重處。（台南市水利局提供／劉秀芬台南傳真）

七股潟湖位於台南市七股區西側，為台灣第一大潟湖，然因波浪及潮汐等自然營力影響，潟湖會逐漸淤積變淺陸化，必須定期辦理疏濬，台南市府2019年底核撥2300萬元辦理七股潟湖疏濬工程，2020年5月開工，上月已經完工，總疏濬土方逾20萬立方公尺，大幅提昇潟湖蓄洪容量及通洪排水功能。

台南市長黃偉哲表示，七股是他的故鄉，但七股地區為處沿海，部分地勢較為地漥，所以防洪建設相當重要，其中七股潟湖除了肩負滯洪防災功能外，更吸引國際級保育類嬌客黑面琵鷺每年來此過冬，因此特別重視七股潟湖的永續發展，並指示水利局加速辦理七股潟湖疏濬工程，讓潟湖永續經營、年輕活化。

水利局表示，曾文溪4次改道而造成今日的七股潟湖景觀，當地人稱為「內海仔」，具有觀光、養殖效益外，還兼具滯洪防災功能，且在颱風豪雨期間可防止暴潮向內陸湧進，可說是天然的大型滯洪池。

水利局說明，七股潟湖主要匯流大寮、六成及劉厝等3條排水，自縣市合併後，市府已疏濬逾100萬立方公尺，主要工法係利用抽砂船抽取淤砂，並就近填築於鄰近沙洲高程較不足處，除了延續潟湖壽命外，也一併加強沙洲抵禦波浪的效能。

本次主要疏濬地點包含潟湖外海淤積嚴重之潮口處及六孔碼頭外側航道淤積嚴重處，總疏濬長度1220公尺、土方20萬立方公尺，縣市合併後迄今累計疏濬量達到120萬立方公尺，期望藉此增加潟湖潮口處之通水斷面，讓內水能快速排放至外海，減少內水壅高機率，並一併維持養殖漁民船隻通行功能，保障民眾生命財產安全。