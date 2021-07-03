防疫期間，新竹縣公共圖書館說故事服務不間斷，因應暑假全新推出爹地媽咪說故事影音版「新竹縣Wonderland小耳朵故事島」，從7月5日起至8月底，每周一中午12點定時首播，故事週週更新，讓小朋友宅在家透過網路就可觀賞熱門兒童故事，暢遊繪本樂園。

文化局長李安妤說，新冠疫情維持三級警戒，各文化館所仍處於閉館現況，原規畫於縣內公共圖書館每週末說故事活動，也因應疫情暫停，呼應眾多愛聽故事大小粉絲熱烈期待，加上暑假到來，閱讀不該因防疫而間斷，特別推出推線上說故事影音書。

7月5日首播的故事，是作家麗安所寫的「吧哩國奇遇記」，由故事媽媽生動帶領小朋友，跟著故事書中的小女孩編織奇幻的夢境之旅，柿子化身為熱氣球、筍姑蟲變成小精靈，還有滿滿的粄條池，好吃又好玩，體驗新埔鎮在地的家鄉風味。

縣長楊文科歡迎家長陪著孩子上網收看故事媽媽系列說故事影音書「新竹縣wonderland小耳朵故事島」，按讚追蹤文化局臉書FB粉絲專頁「竹縣go藝思」，讓圖書館陪著大小愛書人一起在家閱讀！

文化局指出，新竹縣公共圖書館致力於推動全齡閱讀服務，防疫期間鼓勵民眾多加利用電子資源，圖書館提供包含台灣雲端書庫@新竹縣、Hyread網路書店等多個電子書平台，有上萬本線上精選電子書免費看。