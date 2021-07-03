王中平和王彩樺參加 《娛樂超skr》節目分享拍戲點滴。（民視提供）

在節目中歡笑聲不斷。（民視提供）

在節目中歡笑聲不斷。（民視提供）

王彩樺（左）和王中平在劇中飾演串場主持人。（民視提供）

王彩樺和王中平飾演夫妻。（民視提供）

在屏東取景時，在地鄉親很熱情圍觀。（民視提供）

王中平跟王彩樺在民視八點檔《黃金歲月》飾演夫妻，日前兩人到《娛樂超skr》節目分享拍戲點滴，一開場就帶來劇中「雙星報喜」的開場歌。唱完後王中平笑說：「哇！好多年沒有這樣打歌了，好懷念。」

王彩樺表示，兩人在劇中就像廖峻跟澎澎的綜合體，但話鋒一轉王中平竟爆料說「導演說我們夫妻愈來愈像」，王彩樺笑說，那是還沒減重之前才像，她看前幾集也很害羞，覺得現在跟剛開拍時差很多。

王彩樺跟王中平認識二十多年，開心第一次合作即撞擊出火花，尤其他們在後台排戲，都會添加四句聯或以前聽過逗趣的詞，讓八點檔添增綜藝趣味。

她透露，導演有時候笑得很大聲，這是給演員的成就感。他們也在節目中挑戰PK劇中的小迷因，看看認真拍戲的兩人，有沒有注意到周遭小細節，沒想到默契十足，一連答對好幾題。

其中一題問王彩樺飾演的淑滿把私房錢藏在哪裡？沒想到王中平自爆自己有一次把私房錢藏在笨重的古董底下，沒想到某天老婆余皓然用吸塵器打掃時，竟然吸出他精心藏的私房錢，此話一出讓全場笑瘋，直說他戲裡外都很Drama。

王中平表示，為了《黃金歲月》開場戲，大隊人馬在三月的時候南下到屏東拍戲，除了有藍皮火車的重頭戲以外，身為串場主持人的兩人，也為戲跑遍屏東的各大廟口。讓王中平印象深刻的是，身為屏東人的他，在拍攝的時候也有國小同學及國中同學來認親。

他們劇中詮釋沒有名氣的主持搭檔，所以拍攝上需要呈現台下觀眾是三三兩兩，不料劇組大隊人馬所到之處，每個場景都是人滿為患，甚至有在地鄉親拿板凳到現場要觀看拍攝，讓兩人相當感動。

王彩樺表示，屏東鄉親很可愛，都很配合，當副導說「各位鄉親，我們躲到右邊的地方」，大家就一個口令一個動作，配合劇組的口令，讓拍攝更為順利。