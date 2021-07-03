因古裝扮相清麗脫俗有「古裝女神」之稱的李沁，3年前在《如懿傳》中飾演香妃被封為「最美妃子」。近年她戲約不斷，其中在《錦繡南歌》中，她與秦昊不打不相識，被問和人夫秦昊演親密戲時會擔心伊能靜吃醋嗎？她笑回很羨慕秦昊和伊能靜的好感情，意外得知伊能靜經常會帶著女兒來探班。

李沁上月接連有《愛上特種兵》、《海上繁花》兩部戲上檔，事實上，19歲時的李沁飾演《紅樓夢》少年薛寶釵嶄露頭角卻一直不慍不火，蟄伏7年直到演了《楚喬傳》裡的元淳公主，與趙麗穎對戲，不論長相或演技絲毫不遜色，之後接演《如懿傳》的寒香見，以及《慶餘年》中的林婉兒，《狼殿下》的馬摘星，觀眾才對李沁更加熟識，尤其每一齣都是熱播劇，使她晉升為電視劇流量女王。

在《錦繡南歌》中，李沁演出的「沈驪歌」雖然身世坎坷，卻堅韌勇敢不服輸，是個有話直說的俠女，與親生父母相認後，被妹妹沈樂清心機陷害，每一集都可以看到沈驪歌不客氣的手撕綠茶婊，讓劇迷看得十分過癮，「驪歌專治綠茶婊」因此上熱搜。

而李沁幾乎每齣劇都被「賜婚」，而且一賜婚就有大事發生，這次在《錦繡南歌》也難逃被賜婚的命運，與彭城王劉義康（秦昊 飾）兩人不打不相識，直到大婚當天才知道彼此真實身份，被網友笑說是「賜婚專業戶」。龍華偶像台MOD353頻道將於7月5日起週一至週五晚間6點全台首播《錦繡南歌》。