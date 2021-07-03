桃園復興2日上午1名林姓女子輕裝前往山區會勘，於下午5點回程時因裝備不適受傷倒地，經帶隊鄰長電話求援，搜救隊於深夜11點抵達現場，經搜救隊輪流背抬3公里近4小時的山路，林女才安全接送至登山口由消防隊送往巴陵救護站就醫治療。

大溪分局表示，受困林女為水務局野溪步道建置承包商，2日和另1名同事透過當地鄰長帶領於早上7點前往雪霧鬧野溪步道會勘所承包的步道路線，並指出，步道路線全長來回共12公里長，一行人於下午5點返程至登山口約3公里處時，林女因裝備不適登山腳起水泡，且血糖過低暈眩倒地，一行人受困山中。

為救援林女，帶隊鄰長於下午電話求援警方，警方獲報後偕同消防隊組成10人搜救隊伍前往，經5小時路程於深夜11點順利抵達林女地點為其初步包紮，但林女仍無法步行，且因山路陡峭，搜救隊僅能輪流以背負、擔架的方式徒步接駁3公里近4小時的山路，於3日凌晨4時才順利將林女安全接送至登山口處並送往巴陵救護站就醫治療。

警方指出，林女之所以受傷受困山中，與其全身裝備不適登山，且對登山行程規畫不足導致攜帶食物不足，才會導致腳起水泡且體力不支受困山中的窘境，對此警方呼籲，民眾欲前往山區應先行規劃並攜帶充足裝備及飲食，並且注意天候，在考量自身體能狀況下適宜才前往登山，以免體力不支發生意外。