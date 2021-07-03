雲林縣10多天來都無新增確診病例，18名患者康復出院，2名治療中，病況都很樂觀。張麗善表示，未來防疫工作將成為日常，生計和防疫如何並行是一大考驗，必須尋求更好的方案、更好的路來走。

國民黨主席江啟臣今（3日）到雲林縣，代表捐贈該黨中常委合力捐資購買的醫療物資給虎尾若瑟醫院、西螺雲林基督教醫院，各捐贈隔離衣2箱共200件、及歐盟認證合格的FFP2防護口罩3箱共4320個。

縣長張麗善、雲林縣黨部主委許宇甄、立委林文瑞、縣議員李明哲、廖偉晴等人同陪捐贈。

虎尾若瑟醫院表示，目前在院的病患接近康復狀態，但仍不能夠鬆懈，所有標準和管制都還在進行中，感謝國民黨和雲林縣政府把愛傳遞進來，他們接收到了。

縣長張麗善表示，雲林縣21名確診者中除了1名阿公因多重疾病，染疫不久就過世，其餘20人有18人都已康復出院，剩下1名在若瑟醫院、1名在中國醫藥學院附設北港醫院治療，病情都在好轉中。

她說，全縣6大醫院擔當責任醫院，表現非常優異，醫術非常高明，是雲林鄉親的醫療後盾，她非常感謝。

張麗善說，三級警戒解封後，防疫工作會變成日常，經濟復甦和防疫如何並行，考驗著大家，必須尋求更好的方案更好的路來走，大家要一起度過、走過， 疫苗還是終結病毒的關鍵， 雲林、南投、花蓮、台東4個縣共同委託盛弘醫藥公司購買疫苗，採購的意志到現在仍然不變，如果中央准許4縣自購疫苗，一定能夠加強全體防護力。

縣黨部主委許宇甄則表示，防疫這段時間百業蕭條，國民黨雲林縣黨部與各團體與善心人士募集善款，即日起至8月中，將致贈生活物資給縣內弱勢社福團體、邊緣戶、防疫單位，善盡一份心力。