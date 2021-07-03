傳出永齡、台積電已與BNT的大中華代理商復星醫藥簽署法律文件，疫苗可望在8、9月陸續進口。國民黨前副主席郝龍斌今天表示，感謝鴻海與台積電，讓20歲至50歲青壯朋友有了打疫苗的機會，但也痛批，此次BNT疫苗採購成局，如同照妖鏡，戳破民進黨謊言，包含中國大陸沒有阻擋台灣疫苗的採購、政府能力不足民間出手。

郝龍斌批評，這段時間以來， 民進黨一直試圖阻擋民間力量參與採購國際疫苗來台，從說藥廠只跟政府接觸、郭台銘手中沒疫苗、到鴻海買的可能是到期品等，政府帶頭酸言酸語打擊民間善良的力量。

郝龍斌認為，這一次BNT疫苗採購成局，更像一面照妖鏡，戳破了民進黨幾個謊言，包含中國大陸沒有阻擋台灣疫苗的採購，去年AZ希望台灣代工，是衛福部拒絕，後來上海復星願意和東洋合作，提供台灣3000萬劑德國BNT疫苗， 也在衛福部卡關。

郝龍斌指出，而現在有望來台的千萬劑德國BNT疫苗，就算衛福部要求「改標」，也掩蓋不了代理商上海復星的協助，蔡政府消極面對民間捐贈義舉，將短缺問題甩鍋中共，也改變不了「政府刁難、貽誤疫情防控」的事實。

「其次是政府能力不如民間出手」，郝龍斌說，過去衛福部一直強調藥廠只跟政府談，但當郭台銘和台積電乃至慈濟疫苗採購成局，這句話就像是笑話，若民間疫苗採購的「時程」，又大大短於政府採購，究竟衛福部的疫苗採購戰略出了什麼問題？

郝龍斌表示，蔡政府的疫苗採購戰略，和各國相比，簡直像玩扮家家酒、短視近利，之前仗勢台灣疫情平緩「等得起」， 在全世界都在施打疫苗的當下，行政院長蘇貞昌卻短視的說「台灣沒有打疫苗急迫性」，院長短視、部長就消極。

「量大優先，商場慣例」，郝龍斌指出，美、日、歐盟等經濟大國以數以億計在搶各家疫苗，超額人口需求4到6倍，越南、泰國、馬來西亞等東協國家也都千萬劑下訂。

郝龍斌說，但蔡政府採購量少，假使採購合約沒有強制規定，藥廠先給訂單大戶，只是剛好，台灣老百姓歷經不必要的死傷和封閉，希望能有所體會，病毒是外敵，把大家打得一塌糊塗的是「罔顧人命」、「拖延甩鍋」的無能政府。