新竹好市多入場爆人潮，一路排到地下室。（圖／翻攝自新竹爆料公社）

新竹好市多爆人潮！一名網友今天發文分享多張照片，只見好市多排隊入場的人場炸多，一路排到了地下室，讓不少網友看了直呼，真的不怕死，感覺大家都鬆懈了，自主降成二級。不過，也有網友表示，家裡物資不足才會出去買，不是每個人家的位置都有外送支援，如果遵守防疫相關的規定，為什麼不能去採買？

一名網友今在臉書社團《新竹爆料公社》發文表示，好市多目前人很多，想要去的人可以再考慮一下，並分享多張現場照片，只見大批民眾按照指示在黃線內排隊，但是等待入場的人真的爆炸多，排隊人龍從賣場入口處，一路排到地下室。

誇張的人潮照片引發網友討論，「其實不是只有好市多這樣而已，很多地方到處都是人了」、「真的很無言」、「巨城也很多人」、「這麽多人群聚」、「大家都自動降到2級了」、「剛經過看到超多車在排隊，真的不怕欸」、「傻眼，大家都鬆懈了」。

但也有網友不滿地說，就是家裡物資不夠才會去買，現在又沒有封城，按照規定出去採買沒有錯。「為啥不能去？奇怪，管人家買物資」、「不去買東西會從天上掉下來到家裡是嗎？我家外送又不支援」、「這不是群聚，不補物資會餓死，不要只會用鍵盤罵出來補貨的人」、「就是因為還沒開店所以才排隊，也才會有這樣的照片。開了店之後，實聯制、戴口罩、量體溫、噴酒精，走進去就散開了，有什麼問題嗎？」