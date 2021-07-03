政府持續擴大疫苗優先接種對象，針對疫情風險較高的雙北市，特別將計程車駕駛、外送員、國道客運司機、貨運司機等納入第七類別，台北市市聯營公車企業工會聯合會理事長鄧有明批評，疫苗獨漏雙北聯營公車司機，交通部以雙北公車應由地方政府主管來推託，很不合理。民眾黨立委賴香伶表示，中央政府不應針對雙北有特殊政治考慮，別讓公車司機成為政治盤算的犧牲品。

賴香伶辦公室近日接獲許多公車司機陳情，質疑為何北北基桃計程車、物流司機、外送員列入第七類疫苗施打對象，卻跳過公車司機。鄧有明表示，公車司機每天在疫情熱區巡迴載客，卻無法納入防疫，讓司機們非常擔心害怕，在疫情嚴重時，甚至有些公車司機「寧願請假休息」也不願意跑疫情熱區的公車路線。

「載貨的可以打疫苗，載人的卻不能打？」鄧有明說，北市公車商業同業公會、工會聯合會早在5月已將司機們造冊完畢，希望列入第七類疫苗施打順序，許多公車司機也寫信給交通部、公路總局陳情，但是公路總局卻指市區公車業務是「地方政府權責」，但同樣是交通運輸業的貨運司機、國道客運司機、計程車司機，卻都列入7月2日起的公費疫苗接種名單，明顯不利於公車司機。

賴香伶認為，北市聯營公車工會聯合會5月就已經提出請求，一旦公車司機染疫，恐怕影響公車乘客，對公眾相當不利，中央卻踢皮球、打太極，不願意將公車司機納入第七類疫苗施打對象，是否有針對雙北有特殊政治考慮？中央政府應出面說明。

賴香伶已發函疫情指揮中心、衛生福利部、交通部，要求將市區公車司機納入高風險接種對象，並呼籲中央政府，不要針對雙北有特殊政治考慮，疫苗施打對象，不應獨漏公車司機，別讓公車司機成為政治盤算下的犧牲品，中央疫苗施打政策不應盤算特定政治利益。