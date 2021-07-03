戀愛是2個人的事，但走入婚姻可能就是2家庭的事。日前，臉書社團「爆料公社app」一名女網友PO文淚訴，稱自己跟男友視訊時，不小心聽到對方母親「殘忍真心話」，令她深受打擊，難過的直呼「需要冷靜」。

根據臉書社團「爆料公社app」該文指出，深愛男友的原PO，因為男方出生單親家庭，「準婆婆」晚婚年紀大，所以常常愛屋及烏，寄一些補品過去表達孝心，而男友媽媽見狀，也都誇她又乖又孝順。

一名女網友PO文跟男友視訊時，不小心聽到對方母親殘忍「真心話」，令她深受打擊，難過的直呼「需要冷靜」。（圖／爆料公社）

豈料，原來這一切只是客套話。某日晚上，原PO剛好跟男友視訊，阿姨突然敲起了門，於是男友便將手機放床上走去應門。一開始，母子倆對話因為跟手機有段距離，聽不太清楚，可隨著男友走近話筒，對話也越來越清晰。此時男友媽突然問兒子，是不是還在跟原PO交往，嚇得男友試圖掛斷電話，想不到，下一秒男友媽瞬間抓起兒子的手，直言「你跟她玩玩就好，我朋友她那個女兒比較好。」接著電話就斷了。

原PO當場聽到內心實在太震驚，對於男友媽無意說出口的「真實評價」心碎不已，事後還因為打擊太大，面對男友來電解釋，原PO一個字都聽不進去，只不斷強調「需要冷靜」。

此文一出，網友紛紛留言安慰原PO，認為這是一顆愛情未爆彈，如日後她跟男友走入婚姻，心裡肯定留下疙瘩，恐怕帶來婆媳問題的隱憂，不如現在就分手。另外也有人認為，真的想跟男友走的長遠，早晚得三方把話說開，正視彼此感覺，充分溝通才是上策。