台中市府設計手款付款密碼設定方式的圖卡，讓民眾快速了解。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

學童在家線上自主學習，家長將平常使用的手機或平板電腦讓孩子使用，搭配學校線上學習，卻忽略線上付款密碼管控，孩子線上學習，還購買儲值線上遊戲點數，引發家長在疫情外的另類金錢損失，台中市府表示，已受理14起因未成年子女使用家長手機，誤儲值購買線上遊戲點數或服務的消費爭議。

法制局長李善植說，民眾如有網上消費習慣，務必於電子3C配備中，設定「每次」購買付款，「均須」輸入密碼或其他的驗證程序，以減少小孩誤觸「付款」風險，尤其線上遊戲的付費儲值，極容易產生鉅額帳單。

李善植指出，學校停學不停課，在家線上學習，家長把手機、平板交給孩子使用，但有的小孩趁大人未注意時，偷偷玩線上遊戲，甚至亂買高額儲值遊戲或遊戲道具，等家長收到電信帳單或信用卡帳單時，才驚覺荷包大失血，察覺孩子不當使用3C產品。

他提醒，手機門號是由大人申辦，門號持有者便有保管手機密碼及信用卡線上交易相關啟用認證碼的責任，呼籲家長應設置手機APP付費密碼，切勿便宜行事，取消輸入密碼的步驟；更不可將孩童的指紋或孩童臉部，作為密碼驗證方式，否則等同將提款卡及密碼交給孩子，事後恐難以用「手機是孩童所誤按」完全卸下已在線上消費的責任。

由於App Store、Google Play及App開發商多為境外公司，這類消費爭議申訴案屬跨境消費爭議案件，常難以進行本國的消費爭議處理程序，無法透過協商或調解的機制解決消費爭議；難以向這些國外業者主張，是孩童誤按而要求退費。

法制局在三級疫情期間，特別製作「抗疫消費新生活」一系列懶人包，民眾可上台中市政府法制局臉書參考；其中「 3C保母篇」懶人包，就是針對「未成年者」使用家長手機的消費說明，懶人包對於Apple及Google設定付款密碼有詳細教學說明，建議家長設定「每次」購買付款，都要輸入密碼或其他驗證程序，減少孩子誤觸風險，減少鉅額帳單的產生。