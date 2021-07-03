21歲吳姓男子3日凌晨，開車與另3名友人外出，行經萬大路時疑因車速過快，失控不及轉彎，車子直接撞進路旁騎樓，導致7部停放的機車，因猛烈撞擊幾乎全毀，車上4人掛彩受傷，吳的酒測值為0，詳細事發原因正由警方進一步釐清中。

警方調查，吳男與另2男1女，2日晚間開車外出，3日凌晨1時行經萬大路時，疑似車速過快轉彎不及，車子直接撞向附近騎樓，陸續撞毀裡面停放的7部機車，最後再撞上1處民宅的車門。

受傷的4人先後狼狽爬出，包括頭部、四肢各有不同擦挫傷，警消獲報到場後，將3名乘客送醫治療，所幸暫無大礙，吳姓駕駛傷勢較輕，留在現場接受酒測，酒測值為0。

吳男供稱因轉彎不及，才會失控撞上，萬華警方已調閱路口監視器及行車紀錄器，進一步釐清事故發生原因。

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