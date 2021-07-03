近日三級管制延長至7月12日，不少民眾更是在家悶壞，趁著疫情逐步趨緩也跟著逐步回流戶外，桃園大園3日適逢假日，竹圍漁港出現不少採買魚貨的人潮，更開始出現許多汽車違停的亂象，對此警方已到場宣導「買完就盡速離開」

疫情爆發前，竹圍漁港一直是許多遊客採買魚貨、吃魚丸的好地方，廣大的海景也吸引許多遊客，雖自三級管制後人流明顯減少，但因近日確診人數下降，不少民眾放鬆戒心外出採買，竹圍漁港3日適逢假日更湧現採買人潮，周遭路邊也出現違停亂象。

對於人潮湧現、違停亂項大園警分局表示，已特別在周末前往現場會勘分析易壅塞路段以及人潮易聚集處所，並於假日時段由竹圍派出所加派警力進行交通疏導，取締違停，同時也持續在漁港內來回巡邏，宣導民眾買完後就盡速離開，勿逗留聚集。

此外，警方也提醒，目前竹圍漁港的魚貨直銷中心採身分證單雙號分流，民眾應多加注意避免白跑一趟，同時也能減少群聚風險，呼籲民眾遵守相關防疫措施，共同努力度過這波疫情。

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