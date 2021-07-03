南投縣獲中央配發14000劑莫德納疫苗，開打囉！3日起在全縣29處接種站全面接種，長者們一早就前往施打站接種，秩序良好；南投縣長林明溱3日至名間國小施打站關心施打狀況，見到長輩要進入並貼心攙扶，呼籲施打民眾戴好口罩，依序接種。

提醒民眾，有收到接種通知單者，代表一定可以接種到疫苗，不用擔心，接到接種通知單民眾，請依照通知時間、地點，配戴好口罩前往接種，請勿提早到，以避免久候造成群聚。

現場衛生局動員醫師、護理人員、衛生局所人員及大批志工為民眾提供接種服務，及妥善的動線規劃下，民眾接種相當踴躍，秩序井然，沒有排隊或群聚的情形，民眾稱讚有加，感謝衛生局同仁詳細規劃，第一線的醫護人員、村里鄰長及戶政人員不畏風險熱心為縣民服務。

林明溱說，獲中央分配第4批莫德納疫苗共23800劑，接種疫苗開放年齡層是以74歲至85歲長者（原住民64至75歲者）為主，3日起於29處接種站同步啟動接種服務，將持續到11日止，民眾只要持由村里鄰長發放的接種通知單，依照通知時間及地點前往各接種站接種即可，相當方便。

另外，許多鄰長反映身處第1線，協助防疫團隊發放接種通知單，經常要與民眾近距離接觸，盼盡速接種疫苗，林明溱指出，因中央分配給本縣疫苗數量並不寬裕，但為確保鄰長健康，縣府將視後續疫苗分配數額，研議最佳的鄰長接種方案提供服務。

衛生局表示，本次接種為「74至85歲長者」，大型接種站規劃採一站服務到底方式辦理(長者不動，工作人員移動)。每站設3-5條接種線，每條線配置1位醫師2位護理人員，長者入座後由醫師進行評估後接種。接種完畢後，由工作人員發放注意事項並說明，讓長者休息至少15分鐘後，即可返家。