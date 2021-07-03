高雄軟體二期園區為亞灣5G AIoT一環，即日起招商至8月。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

位在亞洲新灣區的高雄軟體園區，目前已面臨飽和，經濟部加工出口區管理處為擴大南部數位科技產業群聚規模，啟動高軟第二園區開發計畫，近日已公告開始受理申請投資案至8月底。未來高軟二期結合亞灣5G AIoT創新園區計畫，可望成為南台灣重要科技產業聚落。

加工處表示，高軟園區地處亞洲新灣區核心，目前園區廠商319家，已形成資訊軟體、數位內容及智慧應用等重點產業群聚，創造年產值約100億元。

高軟二期基地位於亞洲新灣區核心地帶，緊鄰高軟一期北側，東臨成功路，西臨高雄港，土地使用分區為高雄多功能經貿園區第三種特定倉儲轉運專用區，面積約2.45公頃，使用強度建蔽率60％，容積率490％。

加工處指出，高軟二期分為A、B、C三大坵塊，採只租不售，申請人需依園區坵塊配置，申租至少1坵塊（含）以上土地興建建築物，興建之建築物3樓以下之樓層得經營科技產業園區法規容許設置之商業服務業。

加工處向數位內容、資訊軟體、智慧應用、電子電信研發等5G、AIoT應用、研發及測試知識密集型等產業業者招手，或依公司法設立，營業項目具有辦公室、廠房、大型商用不動產之開發租售業務的公司或財團法人均可提出申請，並得個別或聯合其他合於資格之投資者共同提出。

高市經發局長廖泰翔表示，目前已陸續接獲逾60家5G AIoT相關企業表達進駐亞灣意願，並優先媒合至中華電信成功大樓、台壽BOT大樓等現有亞灣區辦公空間，累計需求已逾1.5萬坪。

「防疫期間高雄經濟發展不間斷」廖泰翔強調，亞灣5G AIoT創新園區將成高雄招商引資最重要政策之一，盼透過研發補助計畫，吸引更多國際大廠南漂。此外，市府除與經濟部合作招商，也代辦園區公共設施工程，預計年底動工，提供更多產業發展空間。