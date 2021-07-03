台北市開放72歲以上、以及55歲以上原住民長者接種莫德納疫苗，相對先前的AZ疫苗，長者意願熱絡許多，目前數據指出，北市醫院接種率高達97.5％。此外，北市府今早也開放民眾向12家區公所登記疫苗，裡頭就有不少先前拒打AZ的民眾湧入，但北市副市長蔡炳坤強調，總劑量絕對夠，長者無須擔心。

受惠於美國贈台疫苗，台北市這波共分得8萬7136劑莫德納疫苗，6月30日、7月1日就吸引7萬3092人在網路登記，還剩1萬多個名額能留在周末2天，給未預約者、先前預約沒來者電話登記，只要民眾在指定時間打給區公所民政課，即可在6日陸續接種。

根據北市府統計，截至2日晚間10時止，首日醫院疫苗接種率高達97.5％，總計有1萬8718人預約、1萬8247人施打；合約診所部分則還在統計中，目前共預約1萬2992人、施打人數1萬1661人。

蔡炳坤指出，這波疫苗施打率的確比先前高出不少，推測是因長者較信任莫德納疫苗，才不太出現反悔的情況。此外，他也發現今天打去公所登記的民眾中，有許多都是預約過AZ的人，因為疫苗品牌改後才又重拾信心。

至於民眾抱怨專線被打爆，蔡則說，12行政區公所已加開專線，並通知里辦公室協助造冊，相信塞車情況會逐漸緩解，但他保證總劑量絕對夠，請民眾慢慢打、別著急，若某區登記人數過多，也會從其他區挪用劑量來，讓每位長者都打得到。