全台長者陸續接踵新冠肺炎疫苗，不時傳出零星猝死事件，1名女網友的父親今日（3）施打疫苗，但擔心自己近年來病痛纏身，曾診斷出大腸癌0期，因此在接踵前先到郵局解除定期存款，將現金提領出來，防止自己若出了什麼意外，家人沒辦法處理帳戶；該女網友事後相當心疼，難過表示「這是爸爸愛孩子的方式」。

該網友昨日（2）在臉書「爆怨公社」發文表示，她的父親3日要打新冠肺炎疫苗，因為父親近年來有許多疾病纏身，包括胰臟發炎、胃潰瘍，2年前更被診斷出大腸癌0期，父親擔心打完疫苗的後遺症，因此決定到郵局把定存解除，「她怕萬一她怎麼了，我們沒辦法處理，我聽了好心疼」。

曾患大腸癌的父親在打疫苗前突然到郵局解除定存，防止自己若出了什麼意外，家人沒辦法處理帳戶，女兒事後得知相當心疼。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友說，父親的存款雖然不多，但這是父親愛她們孩子的方式，她還提到婆家先前對她與父母冷嘲熱諷，而她的父母為了她與孩子都忍耐下來，而她也是能幫忙家裡就會盡量幫忙，如今父親又將辛苦存下的存款領出來，讓她鼻酸地表示「老爸不會有事的，你會平安健康的」。

許多網友則留言說，「長輩顧慮較多，沒事的心情放輕鬆」、「有的人會輕微副作用，我老媽完全沒有副作用，多喝水準備普拿疼，有頭痛發燒吃，以上是有打過疫苗的醫生經驗」、「我弟說打完全身痠痛，差不多三天左右就慢慢恢復」、「有慢性病、而且蠻嚴重的就暫時不要打吧

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