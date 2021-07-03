學甲區獲分配392劑莫德納疫苗，昨日起於學甲區綜合體育館開打。（學甲區公所提供／劉秀芬台南傳真）

台南市今日多區持續為75歲以上長輩施打莫德納疫苗，學甲區獲分配392劑，今日於侯瑞合診所有28位長輩前往接種，392劑全部接種完畢。

學甲區公所及衛生所為加強疫苗施打服務效能，2日上午8：30於學甲區綜合體育館開打莫德納疫苗，由各里幹事親自電話通知滿75歲以上未施打疫苗長者分時段及分流前往施打。

學甲區長張明寶昨特別至學甲區綜合體育館關心施打動線及長者疫苗施打情形，並發放防疫扇予現場長者宣導市府防疫政策，今日則於侯瑞合診所為民眾接種疫苗，也很順利進行。

張明寶說，學甲區長輩對疫苗接受度高，第一批AZ疫苗施打率達60％以上，是全台南市最高，學甲區也有先見之明，率先借用體育館當接種站，免除群聚困擾，讓施打流程更順暢。

因學甲區內有相當多長者期盼施打莫德納疫苗，公所也循往例皆預先造冊並分配時段，避免長者前往施打站無疫苗可打的窘境及排隊久候。公所表示，此次部分滿75歲以上長輩因名額不足尚無法安排施打者，後續第二批疫苗撥配時將依年齡順序盡快通知施打。