佩真日前上節目。（萬鴻經紀提供）

佩真坦言是未婚媽媽。（摘自臉書）

佩真生命中最愛的媽媽和兩個孩子。（摘自臉書）

退出演藝圈專心經營直播帶貨事業的藝人佩真，在直播業闖出一片天，繼而引發外界對她與兩個孩子的關注。她日前在節目中公開認了自己未婚媽媽的身份，「我不想外界有過多揣測，造成他人的困擾」。

近日為了杜絕傳聞，也為了保護她所愛的人，她不再閃躲、沉默，在《單身行不行》節目坦承她是有兩個孩子的未婚媽媽，並強調兩個孩子都與前男友沈先生（沈玉琳）毫無關係，她也不需要孩子的親爹為她跟孩子負責任。

雖然因此要一肩擔負起媽媽、孩子共四口人的生計重擔，她無怨無悔：「因為甜蜜、因為幸福、因為有愛，我不覺得這是重擔，反而覺得是激發我活下去的動力。」

「兩個兒子是我的心頭肉，雖然因為我的過錯沒有辦法給他們一個完整家庭，但我一定會母代父職的把他們扶養長大，也請大家不要再對孩子的生父多做聯想，除此之外我也想跟幫助過我的一位演藝界大姊致謝、致歉」。

從經營明星二手服飾轉戰直播帶貨行業，佩真說：「我非常非常感謝演藝圈的一位大姊，在我最徬徨無助的時候給了我及時的幫助，她是我人生中很重要的一個貴人。」

她同時特別感恩已逝的演藝圈前輩羅霈穎，「她是在我人生最低谷時，第一個向我伸出友誼之手日的圈內人，也是第一個帶我去夜店轉換心情的人，我永遠忘不了她在PUB使出渾身解數為要逗我開心時的神情」。

佩真認真打拚過生活，但同時也是個拙口笨舌的人，尤其是面對她在意的事或人，愈在意愈容易說錯話、用錯詞。慶幸的是，支持她直播的鐵粉都知道，她為人真誠，推薦的物品也實在，是幫助她能在直播業站穩根基的最大原因。

過於打拚的她，因賣力經營直播事業，加上長期不當使用聲帶，最終為她帶來致命後遺症，醫生嚴重警告她「如果再不暫停直播，只怕以後都要用氣音說話了」。

為此，佩真陷入兩難局面，她用粗啞嗓音說：「我如果不直播賺錢，不只是我跟家人的生計會有問題，我請來幫我整理出貨的兩位工讀單親媽媽，家中也會面臨斷糧危機。現在最令我恐懼害怕的是，如果自己有一天醒來，發現聲音啞了說不出話，這將會比世界末日的來臨更令我驚悚。」