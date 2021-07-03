環南市場確診個案相關接觸者採撿情形。（圖／指揮中心提供）

環南市場爆發41人群聚，針對這41名確診者，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，已匡列183人安排隔離及採檢，並在7月8日再進行一次全員篩檢，希望儘快把傳播鍊阻斷。

陳時中今公布針對3個市場的應變作為，針對環南市場，會進行擴大匡累隔離職場接觸者、加強流動工人管制、落實員工管理，並在7月8日再進行一次全員篩檢。

至於北農第一及第二市場，今日必須完成北農一市所有檢驗，持續對後續確診者的密切接觸者進行疫調、隔離、採檢，要求北農公司針對2市場提出加強防疫營運計書，並加強員工健康監測。

陳時中表示，目前由北榮團隊進駐第一市場，北榮有設置12線，看起來效率很快，預計下午完成剩餘造冊人員篩檢並完成檢驗。

對於外界擔心環南市場群聚是否有印度變異株（Delta），醫療應變組副組長羅一鈞說，還在定序中，不過就目前雙北的定序結果都還是英國變異株（Alpha），先前也對新北家禽市場做過定序，也是Alpha，從流行病學角度來看，不太需要的擔心delta，但還需持續監測。