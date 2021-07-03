多爾貝爾 的表現突出已進2球 （圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-8強】[丹麥@捷克(中立場地)][07/04(日)00:00][編號592]

丹麥在對上威爾斯的對賽當中 [12]多爾貝爾 Kasper Dolberg 攻進了兩球，他表現冷靜，把握力高，是位出色的射手。多爾貝爾 在本屆歐國盃的演出一場比一場好，本場應該會繼續先發上陣。丹麥隊內沒有超級球星，每一位球員都踏實做好本份，效率十分之高。[8]德萊尼 Thomas Delaney 及 [23]霍伊別爾 Pierre Højbjerg 這對中場組合為丹麥瞻前顧後，維繫隊型保持紀律，他們在本場8強比賽舉足輕重。

施克 歐國盃後 很大機會到大球會效力（圖片來源︰達志影像）

捷克淘汰荷蘭的確令人驚訝，他們團隊表現值得嘉許。[15]托馬斯·索塞克 Tomáš Souček 及 [9]托馬斯·霍萊什 Tomáš Holeš ，的防守出色令荷蘭前鋒線實力沒辦法發揮，本場比賽面對丹麥也需要保持同樣的水準。前鋒線 [10]帕特里克·施克 Patrik Schick 則需要挺身而出為國家爭取進球，他在16強的比賽表現出色，他會去尋找空檔取得射門機會，同樣也會掩護隊友製造出空間。施克 在歐國盃後 應該會被大球會挖角。

丹麥在撃敗威爾斯之後球隊更有信心，士氣旺盛十分團結，以他們的實力將可以取得更多控球時間，預計丹麥本場比賽可以獲勝。[丹麥/2:0/2:1]

哈里·凱恩 需要更多中場輸送（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-8強】[英格蘭@烏克蘭(中立場地)][07/04(日)03:00][編號593]

英格蘭雖然成功擊敗德國，不過英國球迷們的期望必定不只於此，對球隊的寄望一定是打進決賽。[9]哈里·凱恩 Harry Kane 雖然打進了本屆歐國盃的第一個進球，不過整體表現只屬一般。英格蘭這兩場的戰術先以防守為優先，令哈里·凱恩得到的支援沒有太多，不過他可以將 [7]格拉利什 Jack Grealish 的傳球轉化成進球。英格蘭中場的組織力能加強支援的話，他定會將球送進球門。

英格蘭到目前為止並未丟過1球，戰術部署以防守為先有點沉悶。球隊的替補席上是有不少選擇讓主帥 索斯蓋特 Gareth Southgate 作出調動，如可利用如 格拉利什 的創造力將球隊變得更為進取，對戰德國時十分奏效。

[17]津琴科 Oleksandr Zinchenko 於球隊左邊路攻守兼顧（圖片來源︰達志影像）

烏克蘭擊敗瑞典的表現只屬一般，而對英格蘭來說他們亦未能夠製造太大的麻煩。[17]津琴科 Oleksandr Zinchenko 於球隊左邊路攻守兼顧，[7]亞莫連科 Andriy Yarmolenko 及 [9]亞萊姆楚克 Roman Yaremchuk 在前鋒線搭檔純熟，有一定的威脅。

本場8強對賽兩軍實力有一點差距，預計英格蘭可擊敗烏克蘭晉級4強。[英格蘭勝/2:0/3:0]