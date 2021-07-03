外媒指永齡、台積電已簽初步協議 陳時中：相對順利 14:322021/07/03 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 永齡、台積電洽購BNT疫苗，進度順利。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國政府近期授權台積電、永齡基金會等單位分別購買500萬劑BNT疫苗，據外媒報導指出，2單位已與BNT疫苗大中華區代理商上海復星公司簽署初步協議，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「相對順利」。 陳時中表示，針對民間購買疫苗的部分，相對還順利，但疫苗採購尤其困難，現在要求要從原廠出貨、直接至台灣、並要有原廠保證，永齡或台積電工作也有挑戰性，從大老闆到法務，工作都很努力。 27萬選務員 憂被迫打國產疫苗 驚爆41確診 與北市府設聯合前進指揮所 環南市場休市3天 中央變相接管 #台積電 #BNT #疫苗 #永齡 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北榮進駐北農 陳時中、黃珊珊今早突視察 2小時篩500人 09:202021/07/03 生活 外媒爆郭董與上海復星簽BNT採購協議 鴻海回應了 11:362021/07/03 財經 大女兒訂餐又出錯 賈永婕難得說重話曝嚴謹家教 08:502021/07/03 娛樂 廖繼弘專欄－台股下半場 審慎樂觀 04:102021/07/03 財經要聞 發認證合照遭曝「背後陰謀論」 賈永婕冒冷汗吐真相 13:082021/07/03 娛樂 永齡、台積電BNT採購可望成局 郝龍斌：如照妖鏡戳破民進黨謊言 13:472021/07/03 政治 股價有望落後補漲 利差擴大 大摩喊買台塑四寶 04:102021/07/03 財經要聞 台積電給誰搭直通車？產業鏈曝缺貨產業搶先救火 07:002021/07/03 財經 16檔內外資力捧 領軍衝 04:102021/07/03 財經要聞 直播》北市市場累積215人染疫 陳時中最新說明 13:402021/07/03 生活 羅秉成助買BNT 7月簽約10月交貨 04:102021/07/03 焦點要聞 生活熱門新聞 紓困再加碼 勞動部2方案增補助額度 - 生活 周六變天 未來一周天氣出爐 氣象局曝今年颱風數量 - 生活 AZ、莫德納疫苗副作用 指揮中心首度說明 - 生活 鄰居送大肥魚「肚子都是卵」 網一看卻喊拿去還 - 生活 台南85歲阿嬤昨打莫德納疫苗 今在自家床上死亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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