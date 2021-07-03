我國政府近期授權台積電、永齡基金會等單位分別購買500萬劑BNT疫苗，據外媒報導指出，2單位已與BNT疫苗大中華區代理商上海復星公司簽署初步協議，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，「相對順利」。

陳時中表示，針對民間購買疫苗的部分，相對還順利，但疫苗採購尤其困難，現在要求要從原廠出貨、直接至台灣、並要有原廠保證，永齡或台積電工作也有挑戰性，從大老闆到法務，工作都很努力。