斗南外環道銜接台一丁線路口新增3座測速照相機，為了安全與看守荷包，千萬不要超速。（周麗蘭攝）

斗南外環道興建雖與台一線有交會，但公路局20多年評估兩路口相交太危險而未核准打通，去年雲林縣府委託技師公會檢討，建議以測速、闖紅燈照相管控，去年12月底動工，縣府施工半年，日前完工通車，周邊新增有3座測速照相機監測。

斗南鎮當年興建東外環道原意是縮短斗南火車站後站與台一丁線的距離，但因末端是新光陸橋陡降坡，公路局評估太危險而未核准打通，20多年來只能以繞路、鑽涵洞方式進出，外環道功能大減，對用路人也很不方便。

雲林縣長張麗善上任後，斗南鎮民陳情打通外環道與台一丁線的聲浪高，縣府委託中華民國交通工程技師公會研議，該會建議開闢一個T字路口，配合路口退縮、測速照相、闖紅燈照相控制車速，可解決安全疑慮。

工務處去年12月25日動工改善，總工程費833萬元，其中700萬元是槽化島改善、新增3處測速與闖紅燈照相、3處紅綠燈、畫設標誌與標線，半年就施工完畢，效率驚人。

交岔路口誕生後，工務處邀請交通工程技師公會於5月、6月共辦理2次交通履勘確定沒問題，日前順利通車，斗南外環道終於能扮演溝通台一丁與台一線角色，獲得斗南、斗六民眾好評，認為早就應該打開了。

縣長張麗善表示，斗南東外環與台一丁線交岔口打通雖然方便，該路口是新光陸橋的抬升段，千萬勿貪快強行，一定要減速停看，建立安全用路習慣，執法單位近期也會加強輔導取締，用路民眾務必依照號誌規定行駛。