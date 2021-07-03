中興大學校友總會理事長蔡其昌發起「挺醫護、守台灣」活動。（盧金足攝）

中興大學校友總會3日捐贈1000件防護衣至大里仁愛醫院。（盧金足攝）

中興大學校友總會理事長蔡其昌發起「挺醫護、守台灣」活動，號召興大校友獲熱烈迴響，3日先捐贈1000件防護衣至大里仁愛醫院，後續也將捐贈台中榮總跟彰化基督教醫院，集結眾人之力作為醫護人員堅強的後盾。

新冠肺炎疫情遲未解除警報，站在第一線的醫療人員與專責醫院，亟需防疫物資，今日捐贈儀式於大里仁愛醫院第一醫療大樓舉行，出席人員包含興大校友總會理事長蔡其昌、興大校長薛富盛、興大EMBA校友會理事長王逸華、立委黃國書、何欣純等，大里仁愛醫院則由院長郭振華回贈感謝狀，表達對興大的謝意。

蔡其昌說，疫情爆發以來，醫護人員在第一線守護民眾健康，防護衣對醫護來說是需求量最大且汰換率最高的防疫物資，得知醫院有此需求後，由校友總會號召募集，包含EMBA校友會、企管系校友會、財金學會踴躍響應，半天之內就募到百萬。

今日除率先捐贈大里仁愛醫院1千件防護衣外，後續也將捐贈彰化基督教醫院N95口罩3千個，與台中榮總1千件防護衣，捐贈名單將陸續增加。中部多所專責醫院長期與興大交流密切，如同一家人，在此關鍵時刻，興大更要相挺，一起守住台灣。

興大EMBA校友會理事長王逸華捐出20萬元，為大里仁愛醫院添購防護衣，郭振華也是興大EMBA企管組104年畢業的校友，學姐挺學弟，讓他覺得格外溫暖。郭振華強調，疫情變動很快，醫護人員面臨的壓力更甚以往，這段期間各界的愛心不斷湧入，對於醫護人員在實質與精神上都是很大的支持。

薛富盛感謝第一線防疫人員的辛勞，希望透過防疫物資的捐贈，提供醫護人員防護外，也表達興大人對他們的敬意與謝意；希望落實個人衛生管理，配合公共防疫措施，相信在大家同心同力下，台灣一定會順利度過新冠疫情。

捐贈興大校友熱情響應，截至2日為止捐款名單，包含興大EMBA校友會理事長王逸華、賀康生醫總經理劉慶森、福倫藥局總經理林澤輝、新英機械董事長何永裕、溪頭米堤大飯店總經理李麗裕、太星電業總經理永守時、恆宜貿易財務長潘芷蕎。

此外，還有駿達聯合會計師事務所所長梁火在、中華民國游泳協會理事長曾正宗、晨右建設執行長林秀鈴、明昌國際工業董事長張庭維、聖凡妮國際總經理林雲勇、鎮臺鼎實業董事長黃詣臻、隆昌集團特助溫若芬。

王品集團副董事長李森斌、瑞士銀行台中分行執行副總裁楊琇惠、富代貿易董事長黃玉雲、有心事業公司董事長郭旭英、興大EMBA108級校友李玉文、劉奇宗。興大校友的防疫捐款持續湧入，成為中部醫護人員的最佳後援。