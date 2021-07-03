中央流行疫情指揮中心說明，AZ和莫德納疫苗副作用。（圖／指揮中心提供）

AZ、莫德納疫苗副作用。（圖／指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心今說明AZ疫苗與莫德納疫苗的副作用，根據統計，打完莫德納疫苗後極常出現接種部位疼痛腫脹、發燒和疲倦等症狀；打完第一劑AZ疫苗後，最常見的症狀是注射部位疼痛、疲倦、肌肉痛和發燒，接種第二劑AZ後的副作用則比較少。

根據指揮中心統計，目前莫德納疫苗已接種15.7萬劑，其中有57件不良事件、31件非嚴重不良事件、2件疑似嚴重過敏反應以及24件的疑似嚴重不良事件。

莊人祥表示，莫德納疫苗的不良反應，極常見反應有接種部位疼痛腫脹、發燒、疲倦；常見反應有接種紅斑、蕁麻疹；不常見反應有接種部位搔癢；罕見反應則有顏面神經麻痺。

莊人祥建議，曾因接種其他疫苗產生過敏反應的民眾，施打完疫苗應留下來觀察15分鐘。接種後有持續發燒超過48小時，嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、心跳加速、暈眩、嘔吐、全身不適，應告訴醫師有疫苗接種史。

另根據各國疫苗上市安全性監測，極少年輕族群接受mRNA疫苗後，會出現心肌炎等不良反應。

莊人祥指出，每個新疫苗進到國內，會使用V-Watch追蹤觀察不良反應，AZ和莫德納疫苗方面，目前追縱5萬8000多人。

根據統計，AZ疫苗首劑施打完後，前10大不適症狀以注射部位疼痛為主，超過55％，其他還包括疲倦、肌肉痛，施打完2天發燒較多，佔20多％；AZ第2劑施打後，副作用較少，最多還是注射部位疼痛，降到40多％、發燒3％左右，症狀明顯降低。

莫德納疫苗部分，首劑最多不適症狀同為注射部位疼痛，比例將近8成，發燒3％左右。根據國外經驗，莫德納第一劑副作用少，第2劑會比較高，但V-Watch還沒有第2劑的追蹤狀況。