彭博社的疫情管理評比中，台灣在52個國家台灣排名第44名；資深媒體人楊照認為，還真一點都不冤枉，反映了台灣防疫上的糟糕表現。

楊照在臉書指出，5月爆發疫情以來，1萬4千多個確診案例，造成了650多個死亡病例，致死率超過百分之四。這是全世界疫情中少見的超高死亡率，能不追究為什麼嗎？

他說，台灣的確有很好的醫療體系，醫療人員平均素質很高，長期也建立了非常專業的醫療工作程序與職業紀律，從5月到現在，醫療體系的確承受極大的壓力。

他說，然而相較於去年的義大利、法國、美國等地疫情爆發的情況，一方面台灣確診人數占人口比率並不高，到目前為止不到千分之一，只有十萬分之六十左右，另一方面醫療體系並未出現瓦解失序的亂象，那怎麼會有比當時義大利、法國、美國都還高的致死率？

他指出，最可怕的現象是，如此警訊未見指揮中心重視，竟然也沒有引起社會的高度關切。靠著過去一個多月的嚴格行動控管，目前每日新增確診數明顯下降了，但相對地，死亡案例、致死比率並沒有下降。

他說，必須要問，究竟是那些因素造成了那麼高的致死率，有什麼政策上的作為針對這個恐怖現象做了什麼努力？指揮中心擁有近乎無限的權力，能夠取得一切需要、想要的相關資料，在這種情況下，指揮中心到底有沒有掌握高致死率的成因？如果有，請明白告知；那如果沒有呢？是不是也該負責地站出來對大家解釋為什麼會連這樣的重大問題，防疫指揮中心都無法掌握？

他表示，「公民覺醒，請大家認真追問，這麼重要的事我們怎麼能不知道。」