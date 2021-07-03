台北市規模最大的環南市場PCR篩檢出41人確診，衛福部部長陳時中昨日（2）率領經濟部部長王美花、農委會主委陳吉仲等首長到場召開記者會。港媒評論指出，此番大動作凸顯出「中央接管」的態勢，而台北市長柯文哲、副市長黃珊珊均到場，除了國民黨立委蔣萬安外，現場可謂聚集所有2022台北市長熱門人選；陳時中在北農、環南市場群聚案上表現格外積極，可見他仍有意角逐台北市長。

根據香港媒體《中評社》今日評論指出，陳時中因去年防疫表現佳，民調始終維持在高點，甚至被認為是民進黨2022台北市長的王牌；然在今年5月疫情爆發後，蔡政府防疫不力、疫苗不足加上引發力推台產疫苗、炒疫苗股票等爭議，引爆強烈民怨，陳也被諷刺已「跌下神壇」。

評論進一步指出，北農與環南市場攸關大台北民生供應，兩處群聚感染案爆發後，陳時中都第一時間到現場，北農那次甚至「拂曉出擊」，把柯文哲甩後頭的意味強烈；這次環南市場柯有了上回經驗，也帶著黃珊珊前來，現任市長和未來有意參選者一字排開的畫面，可謂歷史性一刻。

對此，評論分析，這兩起群聚感染因人員來源複雜，橫跨台北市、新北市甚至各個縣市，本來就應由中央介入處理，且因感染區域廣大、人數眾多，若無中央資源，確實很難全面防堵。陳時中也趁此機會，不斷強調「中央與地方齊心抗疫」，因為若能親上第一線妥善處理台北市疫情，絕對能為自己未來參選台北市長加分，現在的積極作為也都是為自己拉抬和鋪路。