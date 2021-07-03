繼北農、環南市場爆發群聚感染後，台北市長柯文哲再點名虎林街、永春市場周邊攤販處也有熱區，將指派快篩隊前往現場進行區域性篩檢，消息曝光後，原先假日擠得水泄不通的市場空空如也，攤商怨生意掉了9成，市場自治會長黃秀鈺則喊冤，指尚未接獲攤商確診消息，也批評市府話講不清楚，根本製造恐慌。

柯文哲在昨日防疫因應記者會上指出，日前進行精準疫調時，發現位於信義區虎林街附近的永春市場，周邊攤販集中場處有熱區，因此將指派快篩隊前往現場，進行區域性擴大篩檢，但對於感染類型、確診者身份都未加細究。

消息曝光後，不少民眾認為又有市場出現攤販確診，嚇得轉往其他處採買，原先擁擠的永春市場空蕩蕩一片。有攤商抱怨，他從未聽聞又有同業染疫，本來興沖沖想在假日大賺一筆，結果卻毫無生意，攤販比顧客還多，批評市府透露消息不夠謹慎、很擾民。

「話不說清楚，不就是在製造恐慌嗎？」黃秀鈺怒轟，永春市場早在28日閉門整修，還加裝噴霧式消毒器，目前掌握到的確診者也早在20天前康復，如今市場又被匡為熱區，卻沒將人數、時間及地點闡明，嚇壞顧客和攤商，連帶自治會也很不爽。

北市府對此解釋，並非有攤商確診，而是周邊有住宅區出現家戶感染，其足跡曾到過市場，擔心會讓疫情滾雪球，才會認定周邊是熱區，未來會進駐快篩隊擴大篩檢，目前尚在研議階段。