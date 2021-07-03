台灣近日開始施打，美國捐贈的莫德納疫苗，中央流行疫情指揮中心提及，美國捐的這批疫苗，每罐可以打14個人，但有醫護反應，有時候抽完13劑之後，最後一劑無法抽滿0.5cc，對此，發言人莊人祥表示，打13人也沒關係，請醫護不用自責。
有醫護反映，美國捐贈的莫德納疫苗，抽到第14劑的時候，可能無法抽滿0.5cc。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，美國提供莫德納可打14人，但用空針抽取排氣可能也會產生自然損耗，因此打13人也沒問題，請醫護不用自責。
台灣近日開始施打，美國捐贈的莫德納疫苗，中央流行疫情指揮中心提及，美國捐的這批疫苗，每罐可以打14個人，但有醫護反應，有時候抽完13劑之後，最後一劑無法抽滿0.5cc，對此，發言人莊人祥表示，打13人也沒關係，請醫護不用自責。
有醫護反映，美國捐贈的莫德納疫苗，抽到第14劑的時候，可能無法抽滿0.5cc。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，美國提供莫德納可打14人，但用空針抽取排氣可能也會產生自然損耗，因此打13人也沒問題，請醫護不用自責。
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