台灣近日開始施打，美國捐贈的莫德納疫苗，中央流行疫情指揮中心提及，美國捐的這批疫苗，每罐可以打14個人，但有醫護反應，有時候抽完13劑之後，最後一劑無法抽滿0.5cc，對此，發言人莊人祥表示，打13人也沒關係，請醫護不用自責。

有醫護反映，美國捐贈的莫德納疫苗，抽到第14劑的時候，可能無法抽滿0.5cc。對此，指揮中心發言人莊人祥表示，美國提供莫德納可打14人，但用空針抽取排氣可能也會產生自然損耗，因此打13人也沒問題，請醫護不用自責。