今（3）日國內新增80例新冠肺炎確診個案，76例本土及4例境外移入，本土案例分別為台北市48例最多，其次為新北市24例、桃園市3例，新竹市1例；新北市連續2天確診案例低於台北市，是否普篩奏效？市長侯友宜強調，只有找出疫情黑數才能阻斷隱形傳播鏈，不要怕確診數字高，而是要趕快把黑數找出來。

【LIVE直播】新北市新增24例確診 市長侯友宜防疫記者會說明最新情形｜2021.07.03

新北市長侯友宜在疫情記者會上表示，今確診有8成屬於職場感染，79%的病例都跟北農案件、環南市場息息相關，因此新北市將與台北市繼續並肩作戰，相信雙北7月12日勢必能看到好的結果。至於篩檢情況，侯友宜也歡迎北農跟環南市場的人來新北市進行篩檢，加快找出黑數。

台北市環南市場41人染疫，其中13人為新北市民；新北市長侯友宜3日上午往家禽合作社視察時受訪表示，確診的13位新北市民已在昨天完成疫調，並匡列80人居家隔離，但是還有一部分尚未通報下來，只要下一波資料一下來，新北市馬上就會啟動擴大匡列跟採檢，希望能有效堵住這一波疫情。

此外，新北市連續2天確診案例低於台北市，是否普篩奏效？侯友宜強調，新北市從一開始就採取社區廣篩搭配精準疫調，全面迎戰疫情中的黑數，因為只有找出疫情黑數，才能阻斷隱形傳播鏈，讓社區感染降到最低，這段期間新北市光是社區篩檢站就設了40處、篩檢量達15萬以上，找出90％的隱形傳播鏈。

侯友宜指出，這才是控制疫情的最重要關鍵，「我們不要怕數字高，我們要坦然的面對」，學會謙卑，把黑數快速的找出來，擬定整個策略跟做法。