我國疫情嚴峻，近日接連傳出多起確診，而多個市場也要求攤販應持PCR陰性證明才能擺攤，但PCR陽性與解隔離標準不一，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前會針對接種證明、康復證明、陰性證明應用，下周會交給專家小組討論定案。