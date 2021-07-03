解隔後PCR仍陽性無法工作 陳時中：下周定案 15:012021/07/03 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 解隔後PCR仍陽性無法工作，陳時中表示下周會定案。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 我國疫情嚴峻，近日接連傳出多起確診，而多個市場也要求攤販應持PCR陰性證明才能擺攤，但PCR陽性與解隔離標準不一，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前會針對接種證明、康復證明、陰性證明應用，下周會交給專家小組討論定案。 外媒指永齡、台積電已簽初步協議 陳時中：相對順利 驚爆41確診 與北市府設聯合前進指揮所 環南市場休市3天 中央變相接管 #PCR #陽性 #陰性證明 #市場 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 屏東Delta變異株無新案例 陳時中：監視至11日 14:232021/07/03 生活 拚三級警戒解封 醫揭一關鍵：要看這兩人意見 08:302021/07/03 生活 同樣飽受新冠疫情威脅 4項公投延到12月18日舉行 罷免陳柏惟案8月28日續投 04:102021/07/03 焦點要聞 陳時中開始逆時中 04:102021/07/03 時論廣場 抗疫持久戰 陳時中籲各行業人員造冊、訂應變計畫 14:432021/07/03 生活 北榮進駐北農 陳時中、黃珊珊今早突視察 2小時篩500人 09:202021/07/03 生活 第一果菜市場擴大採撿 北榮團隊清晨4點出任務 10:002021/07/03 生活 中央地方要合作才成功 陳時中：環南市場PCR拚晚間或半夜出爐 12:482021/07/03 生活 阿中批地方處理慢 柯回7月15日才知勝敗 04:102021/07/03 焦點要聞 台灣入境荷蘭不用篩檢隔離 歐洲看到什麼好跡象 08:202021/07/03 財經 新北家禽市場PCR篩檢624人皆陰性 滾動式檢討是否再度篩檢 15:292021/07/03 生活 生活熱門新聞 紓困再加碼 勞動部2方案增補助額度 - 生活 周六變天 未來一周天氣出爐 氣象局曝今年颱風數量 - 生活 新北莫德納開打2天 衛生局長揭不良反應人數 - 生活 AZ、莫德納疫苗副作用 指揮中心首度說明 - 生活 桃園確診＋3 足跡增士校大池 804醫院再添看護確診 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。