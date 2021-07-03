我國疫情嚴峻，近日接連傳出多起確診，而多個市場也要求攤販應持PCR陰性證明才能擺攤，但PCR陽性與解隔離標準不一，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前會針對接種證明、康復證明、陰性證明應用，下周會交給專家小組討論定案。

外媒指永齡、台積電已簽初步協議 陳時中：相對順利
驚爆41確診 與北市府設聯合前進指揮所 環南市場休市3天 中央變相接管
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