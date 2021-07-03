台中市2日新增兩例本土確診案例，防疫危機總動員，中央流行疫情指揮中心公布台中市3日本土零確診，新增2例境外移入，分別由日本、美國入境，市府表示，2名境外移入確診者

，都在檢疫期滿前採檢確診，無公共場域足跡，目前已收治住院治療。市長盧秀燕表示，境外解隔離前要快速找出無症狀確診者，杜絕病毒傳播鏈。

市府指出，今日新增2個案均為境外移入，一名住在為太平區24歲男性（案15063），無症狀，6月18日自日本入境，搭防疫計程車到台中防疫旅館居家檢疫，期間無症狀，7月1日期滿前採檢確診。

另一名北屯區60歲女性（案15079）無症狀，6月18日自美國入境採居家檢疫，期間也是無症狀，7月1日期滿前採檢確診。

衛生局表示，該兩例個案入境後，都直接進行檢疫，無公共場域足跡。

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