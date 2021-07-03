1名女網友日前收到陌生男子的訊息，對方自稱在敘利亞擔任醫師，希望與她當朋友，還說之後會回台灣開1間醫院，希望她能夠幫忙；女網友認為對方是在詐騙後，便開始胡扯說「我是撿回收的」、「我有回收技能」，對方之後傳了幾張生活照，她則穿給對方1張「拾荒女子」的照片，一來一往的對話笑翻眾人。

該名女網友的親友在臉書「爆料公社公開版」發文表示，該女網友日前在臉書突然收到1名自稱在國外擔任外科醫師的男子訊息，對方表示他在敘利亞阿勒坡為美國陸軍工作，主要做維和任務，並在訊息開頭先說「我加你是因為我看到你的笑容，想成為你的朋友，可以做朋友嗎？」

女子接著詢問男子是否為大陸人，對方說是台灣人後，她就問「毋通驚（台語：不要怕），是什麼意思？」對方則撇開話題說自己是孤兒。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

男子說他在敘利亞的工作結束後，會回到台灣開1間醫院，並詢問該女網友會不會護理技能，她則說「我有回收技能」。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

男子傳了一些生活工作照，並希望能看看女子其他照片，女子則傳了1張「拾荒女子」的照片，最後男子要求加入她的LINE帳號，她不肯，2人對話因此結束。。（翻攝自臉書「爆料公社公開版」）

不過該女網友當下立即察覺有異，於是就開始一場「攻防戰」；男子先是詢問她是什麼職業，她則回應「我在撿回收」，她接著詢問男子是否為大陸人，對方說是台灣人後，她就問「毋通驚（台語：不要怕），是什麼意思？」對方則撇開話題說自己是孤兒，希望有個可愛家庭、善良聰明的伴侶。

男子說他在敘利亞的工作結束後，會回到台灣開1間醫院，並詢問該女網友會不會護理技能，她則說「我有回收技能」，對方則繼續回應「你很不錯，我相信隨著時間推移，我們可能有一些偉大的事情發生」，接著傳了一些他的生活工作照，並希望能看看原PO其他照片，原PO則傳了1張「拾荒女子」的照片，最後男子要求加入她的LINE帳號，她不肯，2人對話因此結束。