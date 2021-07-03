【愛傳媒藺奕專欄】七月了，今年就這樣宅掉一半。年過五十，人生也算有點閱歷，知道老天爺每一年都換編劇，也沒料到今年劇情忠奸難辨到如此懸疑，如果說風調雨順的豐年編劇是大甲媽，那麽今年的編劇獎肯定頒給林周罵（台語）！

身邊都是不安、焦慮，恐懼和對立，其實這些負面情緒就是一隻紙老虎，只要你真的去做點什麽抗衡它，很容易就戳破，並發現自己比想像中的要強大許多。

首先我們必須接納的是死亡。不論是因為確診、疫苗還是其他，對所有親人來說，死亡不是機率問題，而是你在意的一些東西在那一刻永遠沉没了。

我們終會死。所以自己也想過，平常介紹老婆會說這是內人，等我們死了之後，一定要彬彬有禮的四處介紹，這是內鬼。其次是和孤單獨處。每一個炎熱的夏夜裡，我們都獨自和空虛進行肉搏，深怕早睡，因為它是死亡的代餐。

孤獨是疫情期必要的貼身行李，宅在家裡，車廂空了，人與人不再擠一起的時候，才想起曾經站在人群中的自己，其實也孤獨的就像P上去一樣。

四五十歲人的孤獨最難熬。上有老下有小，進退兩難的還有生理：抬頭有抬頭紋、低頭有雙下巴，蹲下去又壓到啤酒肚。像我這種獅子男，出外是大王，在家成大貓，地位比狗還低的小腦斧，你得想方設法，調整心態，才能神鬼奇航穿越過去。

就像豬那樣，為了不被煮成東坡肉，便毅然決然跳出蘇軾圈，如果說豬豬都可以有活出「豕詩」（EPIG）的一瞬間，我們得做些新的什麽，才不會被嫌只是在同島一命總人口2300萬裡湊個人數。

白天裡，到處都是費油的機車引擎聲，他們替人們快遞食物、藥品與民生必須品，就像陽光直射之下，四處漂浮的蒲公英羽毛。

深夜裡，我攝取的一切，醫學、財經數字、文字、電影、音樂和運動賽事，都有一種會滲透到體內的感覺，變成對自己有用的營養成分，就算是搞笑視頻也像纖維，幫助心情的消化與排泄。

疫情進行式，李健《深海之尋》的歌詞，是瑜伽的下犬式、或是一記沉重下勾拳，剛好掛在我心底的下巴上：「曾經輝煌的地方如今已荒蕪⋯⋯我以爲自由，是隨意的擁有，可是到最後，快一無所有。」

看著沉睡的夜晚，我更體會到自己有多麽喜歡，安靜的自己；儘管這個世界，依然像手搖珍珠奶茶那樣黑白混淆，儘管2021來到下半場，雖然處於落後狀態，還是該為自己所愛、所有愛你的人，義無反顧地用力奮戰吧！

七月第一天，立下宏願，若違此誓⋯⋯長法令紋好了。

作者為文學奬得主

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