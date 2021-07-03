對於朝九晚五的上班族來說，無人不想發橫財，過上零壓力的好生活。搜狐網命理專欄點名，生肖屬龍、兔、豬的人在7月中將迎來財富堆成山的好運，事業節節高升，家裡的財庫也越來越豐盈，未來再也不用為了金錢操心。

▍1.生肖龍

屬龍的人到了7月中，可望中頭彩，一不小心就能發橫財，可告別先前事業運較差、生活壓力大的情況，機緣一來，財運一路旺到明年，會出現貴人相助。同時財運連動桃花運，單身的屬龍人如果想早日獲得真愛，可多多重視自身打扮，自然可以吸引異性目光。

▍2.生肖兔

屬兔的人在前2個月福德宮因「沉浮」、「歲破」煞星作祟，即使很努力也只能賺辛苦錢，整體運勢不太理想，好在步入7月中，鴻運當頭，保壽官有「貪狼」、「左輔」吉星加持，只要抓緊這次的大運，就能遇到貴人提拔，另外，屬兔的人在往後4個月能為家庭帶來大量財富，是家人的靠山，相信只要勇敢踏出行動，就會有收穫。

▍3.生肖豬

屬豬的人等7月中一到，整體運勢即可蒸蒸日上，有望一改先前被小人纏身的情況，待機遇一到，事業順風順水，全家人都將會改頭換面。對生肖豬的人來說，未來2個月會出現一波新的財運，可成功帶動事業發展，同時在工作上記得隨時保持專注，能避免不必要的損失。