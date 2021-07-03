我國疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心近日開放雙北外送員接種疫苗，但有速食店自雇的外送員未列接種名冊，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，各種人員有關第7類人員由主管單位列冊，可向主管單位反映，依其過去報上來會核減或增列不等有需要可以再報，指揮中心無法瞭解每個行業。
至於是否會重新開放一線醫護同住家人接種疫苗？陳時中表示，疫苗接種很多情況都會考慮在裡面，一線醫護同住家人曾開放，後來因為疫情緊張收回來，會跟ACIP研究，但還是盡量朝原來的計畫開放。
我國疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心近日開放雙北外送員接種疫苗，但有速食店自雇的外送員未列接種名冊，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，各種人員有關第7類人員由主管單位列冊，可向主管單位反映，依其過去報上來會核減或增列不等有需要可以再報，指揮中心無法瞭解每個行業。
至於是否會重新開放一線醫護同住家人接種疫苗？陳時中表示，疫苗接種很多情況都會考慮在裡面，一線醫護同住家人曾開放，後來因為疫情緊張收回來，會跟ACIP研究，但還是盡量朝原來的計畫開放。
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