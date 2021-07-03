「年輕人選蔡英文，換來的是絕望？」，國民黨台北市議員羅智強今在臉書全文轉載一篇媒體《風傳媒》投書，內容是一位年輕人吐露她和朋友在去年大選投給蔡英文總統，在疫情爆發後，卻看到綠營立委搞出「3+11」，衛福部長陳時中整天在抓戰犯，找誰偷打疫苗殘劑，卻不曾想喊買到疫苗喊了一年多，到現在為何還不夠，甚至紓困4.0補助，一堆勞工還是領不到錢，種種作為反而為台灣帶來絕望。

台北市議員 羅智強。(圖/本報資料照)

羅智強今3日在臉書全文轉貼《風傳媒》一篇名為「漸漸覺得，我們用盡全力選來的，是絕望」的投書。羅智強感慨表示，「年輕人的悲歌，蔡英文請聽聽」。

該文作者提到，自己和同事及同學們去年都投給蔡英文，在新冠疫情爆發後，大家乖乖聽話守了一年的疫情，結果，「政府回應我們的，是3+11」，當國際都在勸國民打疫苗，政府卻在忙著抓到底誰偷打疫苗。

作者表示，許多把蔡英文送上台的人，卻被行政院長蘇貞昌和蔡總統的內閣團隊，親手送上絞刑台。且許多人被迫減薪、停班，要領紓困4.0補助，卻限制勞工一堆條件，顯示政府高官不知道何謂絕望，每個月還是有幾十萬公帑可領，她認為，若真不想把錢給需要的人，那大可不必給。

作者強調，已施打疫苗的第二類政府高官，不用和市井小民搶疫苗殘劑，人民卻只能變著法預約殘劑，難道基層百姓已變成次等公民嗎？作者最後表示，「當初自以為參與了政治，改變台灣，卻反而為為我們帶來絕望」。

羅智強臉書。(圖/摘自 羅智強臉書)

羅智強這篇貼文，隨即吸引上萬人按讚，近千人留言。值得注意的是，對於國內疫苗數量不足，國民黨主席江啟臣2日與南投縣長林明溱、花蓮縣長徐榛蔚、雲林縣長張麗善以及台東縣長饒慶鈴等4位黨籍執政縣市首長，共同發表致蔡英文總統的公開信，強調「救人如救火，救人不能等！」，呼籲蔡英文比照永齡基金會、台積電及慈濟基金會的模式，以專案方式，授權地方政府採購疫苗。