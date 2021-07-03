「小甜甜」張可昀昨（7/2）順利產下女兒「米苔目」，寶寶重達3000多克，母女均安，她也曬出母女的首張合照，分享晉升為新手媽媽的喜悅，讓許多圈內好友紛紛獻上祝福，與她情同兄妹的藝人金剛，也感性PO文表示：「甜甜懷孕的時候我哭了，因為我知道這一天對她來說真的很不容易」。

金剛曬出昔日與小甜甜合照，恭喜晉升為人母的她，誕下可愛的女娃兒「米苔目」，透露起初得知小甜甜懷孕時就哭了，因為知道從小就渴望幸福和家庭的她，這一天的到來是相當不容易，雖然這幾年碰過幾位過客，由於都挑戰高難度，讓金剛坦言一直以來都不看好，果不其然都沒有結果，原本還以為小甜甜可能會孤單一個人到老，沒想到這次終於找到所要的一切，坦言真心替她感到開心，但也忍不住開玩笑：「謝謝宋先生，願意為她的下半輩子負責，也為她的下半身負責」。

對此，小甜甜感性回覆：「讓孕婦感動激動眼睛不自覺地跟著淚水動，這樣對嗎？」強調最難能可貴的是彼此總是有話直說的保有初衷，更像家人一般什麼都說，什麼都知道更永遠挺著對方，眼見金剛一路跌跌撞撞，到遇到現在的愛情，也是發自內心為他開心，接著強調：「雖然嘴巴壞～但相信你也很替我開心，所以我女兒就是你女兒，而我們就是一輩子的家人！謝謝你～然後兄弟我真的很愛你，永遠會挺你說到做到」。

目前，小甜甜也準備好要坐月子，屆時如果身體恢復，加上疫情也趨緩，就會投入《我的婆婆怎麼那麼可愛2》的拍攝工作，同時也會照顧女兒「米苔目」，和好好經營貝果副業。