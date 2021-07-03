「喇叭」邱義仁要上節目「放送」了！難得露臉的邱義仁，這次上的還是前總統陳水阿扁主持的電台節目《有夢上水》，扁邱關係曾被形容為很像美國總統尼克森與國務卿季辛吉，這場訪問，備受矚目。

陳水扁在群組預告，明天7月4日美國國慶日，自己的廣播節目將專訪台日關係協會會長邱義仁，他說，邱義仁是民進黨頭號軍師，民進黨第一位駐美代表，曾任阿扁總統任內台美國安高層對話我方5人小組召集人，久違的邱義仁，跟大家分享勵志人生與精采故事。

「喇叭」邱義仁明上阿扁節目「放送」。本報資料照

邱義仁2007年回任總統府秘書長時，阿扁總統當時就說，邱義仁綽號叫「喇叭」，希望今後能夠成為總統府的「放送頭」（台語），對記者做更好的服務，絕對可以成為記者最好的朋友。

邱義仁難得公開受訪，尤其民進黨重返執政，更是難得露臉。邱義仁在扁政府時期，曾任行政院秘書長、國安會秘書長、總統府秘書長、行政院副院長，可謂資歷相當完整，也可看出他跟陳水扁的關係，尤其是319槍擊案發生時，邱義仁一抹「神秘的微笑」，更讓政壇震盪，而扁身陷國務機要費案、紅衫軍事件時，當時擔任國安會祕書長的邱義仁，成為保護陳水扁政權最後頂樑柱，因此明天兩人這場對話，格外引人注目。