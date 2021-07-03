哈利為母親黛安娜王妃的雕像揭幕後1天便匆匆返美

就在哈利暫時撇開歧見，和哥哥威廉1日在母親黛妃60歲冥誕當天，為她揭幕位在肯辛頓宮（Kensington Palace）「低地花園」（Sunken Garden）的雕像後1天，他已匆匆搭機返美。

據《每日郵報》（Daily Mail）2日報導，1星期前，哈利才為了出席雕像揭幕儀式返英。由於新冠疫情影響，英國將美國列為「黃色清單」（amber list）國家，因此哈利自美返英後，仍需居家隔離，並接受病毒篩檢。而哈利在第5天「出關」後，只在故鄉待了短短兩天，便直奔機場，和在加州的妻子梅根及兒女團圓。

在各方高度關注中，哈利1日下午出席了雕像揭幕儀式，但直到儀式28分鐘前，他才抵達現場，真正和哥哥威廉共處的時間，還不到10分鐘。儘管在儀式過程中，威廉和哈利笑容可掬，但彼此的互動卻少得可憐。似乎唯有當他們為雕像揭幕時，彼此才真正交談，而話題顯然也圍繞著儀式本身。

據說為時90分鐘的儀式結束後，哈利留下來，禮貌地出席了肯辛頓宮外露臺的派對，而派對下午2.45分結束，他3.05就面帶如釋重負的表情離開了。