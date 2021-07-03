新竹縣3日「嘉玲」，確診病例數維持107人，其中住院治療為60人，康復出院41人，死亡為6人。第1梯次1萬500劑莫德納疫苗，統計昨天有2420人次接種，75歲以上長者完成1688人次，全縣75歲以上長者迄今完成1萬1690人次接種，涵蓋率約35.83％。

縣長楊文科表示，3月起至目前為止，中央陸續撥配新竹縣5萬380劑新冠肺炎疫苗，其中AZ疫苗3萬5700劑，莫德納疫苗1萬4680劑，原定7月8日將再撥配給新竹縣的6300劑莫德納疫苗，將提前至7月5日。

截至昨天為止，新竹縣已完成3萬7977人次疫苗接種，第1至3類醫事及防疫人員1萬6216人次，第5類機構住民和照服員6467人次、洗腎腎友888人次，第6類75歲以上長者1萬1690人次、孕婦389人次，自費施打及因公出國2327人次。

楊文科說，新竹縣接獲通報施打疫苗後有產生不良反共有58件，其中有4件因慢性疾病住院中，由衛生局持續追蹤關懷。

在接種疫苗後14天內不幸死亡個案則有14人，無論死因為何，縣府一律先發放慰問金10萬元，並協助家屬申請「預防接種受害救濟」，目前有2件個案家屬申請，衛生局將全力幫忙蒐集病歷資料，提送中央審議。

縣府已規畫提前為69至71歲（原住民59至61歲）接種，通知單已開始製發，不在籍長者請先到村里長辦公室申請居住事實認定，填寫「不在籍實際住民冊」，造冊後交衛生單位製發通知單。

楊文科指出，新竹縣已發函希望能將鄰長納入第7類公費疫苗施打對象，若中央遲遲無明確指示，縣府將在日後撥配疫苗中，提撥一定比例為鄰長施打。